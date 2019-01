Exintegrante de MCC, Luky Buzzio, arremete contra "colgados" tras muerte de "Chico David"

David Díaz, el exintegrante de Morandé con Compañía, falleció en la madrugada de este martes, lo que desató decenas de reacciones de la televisión.

“Su diabetes se le había complicado mucho, tenía un pie diabético. Su corazón ya no funcionaba bien, tenía hartas complicaciones y no resistió… nos dejó. Confiaba que iba a salir bien, pero no fue así”, dijo su hermana en un contacto con “Mucho Gusto” de Mega.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar y algunos de sus ex compañeros se han contactado con matinales para hablar del tema.

Uno de estos fue Mauricio Flores, quien lamentó el fallecimiento de David Díaz y habló de un evento a beneficio.

Pero otros excompañeros del “Chico David” han sido más críticos, tal como Luky Buzzio, conocido como “Pichulotote” en el Morandé Con Compañía.

“Q.E.P.D David, amigo ya estás descansando junto a la Mirna , tu familia y amigos lo dieron todo. Los que te queremos siempre estuvimos y los COLGADOS QUE TE OLVIDARON estarán Desde hoy escribiendo en las noticias .. gracias por darme esa conversación el otro día gracias …papafrita”, escribió en Facebook.

Q.E.P.D David amigo ya estás descansando junto a la Mirna , tu familia y amigos lo dieron todo Los que te queremos… Publicado por Luky Buzzio en Lunes, 14 de enero de 2019

En su cuenta de Instagram escribió un mensaje igual de emotivo, pero volvió a criticar a los “colgados”.

“LOS COLGADOS OLVIDADOS DEL DAVID HARÁN SU APARICIÓN ..que triste”.

¿A quién se referirá Luky Buzzio?