Luis Dimas fue funado en redes sociales: insultó a mujer con feo improperio

El “Rey del Twist” fue funado en redes sociales. Una usuaria de Twitter acusó a Luis Dimas de insultar en plena vía pública.

“Este anciano me gritó en Irarrázaval con Pedro de Valdivia. Me apuré y quedó delante mío un auto blanco, que iba manejado por Luis Dimas. Alcance a cruzar y me gritó: ‘Apúrate pos ctm’”, escribió Paula.

“Casi morí de la impresión, de la vergüenza, rabia, humillación, impotencia. Pasó con su auto muy rápido después”, agregó, según consignó La Cuarta.

Por su parte, el cantante de la “Nueva Ola” se hizo cargo y aceptó su falta de respeto. “Es verdad que fui muy duro, pero ella sabe perfectamente lo que me dijo. Me empezó a decir palabras muy feas, muy gruesas, insultos a mi persona. Estuve mal”, dijo a “Intrusos”.

“Yo no soy santo, nos enojamos. Pero a esta señorita jamás la insulté por insultarla”, finalizó.