Va con todo: Cathy Barriga pide 3 años de presidio y multa de 150 UTM a Dra. Cordero tras sus dichos

En todo un campo de batalla se ha transformado la difícil relación de Cathy Barriga y la Dra. Cordero luego de que esta última entregara un “informe psiquiátrico” preliminar de la edil de Maipú, en donde le diagnosticaba “paranoia soterrada“.

¿Qué fue lo que pasó?

En el programa “Hola Chile” del canal La Red la siquiatra señaló varios aspectos psiquiátricos de la alcaldesa de Maipú, comentarios que no le cayeron nada bien.

“Cuando hace estos berrinches muestra la ojota de su origen. Tiene una encelopatía de altura (…) no logra desprenderse de la pobla. Tiene rasgos histéricos, rasgos infantiles, se victimiza con mucha facilidad y tiene una vulnerabilidad incompatible con la política. Tiene una paranoia soterrada. De repente se va a volver loca y va a empezar a escuchar voces y le van a hacer electroshock“, comentó la especialista.

Pero Cathy Barriga no se quedó de brazos cruzados y se querelló contra la Dra. Cordero.

Según una entrevista en LUN a ella y su abogado, Barriga habría sufrido de “tratos vejatorios e imputaciones sobre su persona que no tienen ningún asidero, sino que solo buscan denigrarla en todo ámbito“.

La audiencia, que estaría fijada para el próximo 29 de enero, solicitará la reclusión por 3 años en su grado medio, más una multa por 150 UTM, algo así como 7 millones de pesos.

En el matinal de Chilevisión la Dra. Cordero reconoció ser notificada de la querella, pero tranquila agregó lo siguiente: “Me encantaría conversar con ella, tomar un café y terminar abrazadas no hipócritamente” y además aseguró estar “arrepentida de no tener más cuidado”.