Paty Maldonado asegura que "importante animadora" renunciará: "se va a saber el jueves o viernes"

El pasado lunes la comunicadora Patricia Maldonado no logró llegar al estudio de “Mucho Gusto” debido a una taco que se produjo en la Ruta 68.

Pero esto no fue excusa para que la también cantante entregara “copuchas” al matinal que lidera la mañana y, a través de un contacto telefónico, mantuvo una impactante conversación.

“Hay una persona, que si yo les dijera el nombre, ustedes no me lo van a poder creer, que habría renunciado a un canal de televisión“, aseguró Maldonado al plantel de Mucho Gusto.

“¿Hombre o mujer?”, preguntó intrigada Karla Constant, a lo que Paty respondió: “No te voy a dar más detalles, pero es una persona muy importante en los canales de televisión. Habría renunciado. No voy a explicar más y no voy a decir más. Cuando ustedes lo sepan, no lo van a poder creer“, afirmó.

Luego de estas declaraciones todos los integrantes del matinal comenzaron a realizar preguntas con el fin de dar con el acierto. “¿Es tu amiga?, ¿Es Raquel Argandoña?, ¿Es de matinal o estelar?”, fuero solo algunas de las interrogantes.

Pero Paty Maldonado fue cautelosa y sólo aseguró un par de pistas, como que “la conoce demasiado” y que renunciaría al no estar de acuerdo con “algunas cosas que están ocurriendo (dentro del canal)”.

Finalmente detalló que habría una reunión entre esa persona entre miércoles o jueves, por lo que “si hay un acuerdo, se va a saber el jueves o viernes“, detalló.

¿Tienes alguna teoría de qué rostro podría ser?