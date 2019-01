Reales hasta la muerte: Karol G defiende el criticado tatuaje de Anuel

El pasado 14 de enero que Anuel AA y Karol G lanzaron la canción Secreto, su primera colaboración desde que dieron a conocer la relación amorosa que sostienen.

En el videoclip del sencillo, se ve a los cantantes protagonizando tiernos e íntimos momentos, sin embargo, el que más llamó la atención fue cuando se muestra a Anuel tatuándose una fotografía de ambos en la espalda.

La publicación tuvo casi 10 mil reproducciones, cientos de comentarios y de memes, criticando el poco tiempo que lleva la relación y especulando en que haría el cantante cuando la relación llegue al final. Fue tanto el revuelo que causó el tatuaje que fue la misma Karol G , quien este miércoles se defendió de los detractores con un vídeo en su cuenta de Instagram.

“Que si se hizo, que si no se hizo, que se tatuó, que por qué o por qué no, que si era privada, que si era pública, que cómo debería ser. La verdad, el vídeo de Secreto —porque me voy a dar los créditos, la iniciativa de que fuera así fue mía— es simplemente para darle un poquito al mundo de otra cosa, de amor y de algo verdadero. Y ese vídeo es una muestra de que el amor puede cambiar muchas cosas (…) Dejen la ‘criticadera’, consignan más bien con quién vivir algo especial”, comentó la cantante.