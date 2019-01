Quién es Marie Kondo, la japonesa que se convirtió en una famosa "fanática del orden"

Hace algún tiempo se habla mucho de una mujer japonesa de 34 años llamada Marie Kondo, que vino a revolucionar el mundo del orden en los hogares, las redes sociales y también la web.

Pero quién es Marie Kondo ¿cómo llegó a ser una fanática del orden? tanto así que ahora tiene su propio programa en Netflix y que enseña a otros, incluso haciendo un saludo “al hogar”.

Como indica en una entrevista para Google, Marie nació en 1984, en Tokio, proveniente de una familia que siempre la alentó a seguir el camino del orden, según ella misma ha comentado. De hecho, a los cinco años ya se presentaban los primeros rasgos de su ‘obsesión’. “Hojeaba siempre cada edición de una revista, a la que mi madre estaba suscrita y que trataba de cómo organizar la casa“, señaló.

Tuvo un libro en el que aprendió a deshacerse de cosas y desde entonces fue buscando constantemente nuevas guías y orientaciones. “Un día lo hacía con mi habitación, al día siguiente con la de mi hermano, y al siguiente la de mi hermana, después la cocina, el salón, el baño, la de mi otra amiga y, luego, la sala de clases del colegio. Creo que pasé gran parte de mi adolescencia ordenando cosas“, aseveró.

Cuando tenía 16 años sentía que su pieza no contribuía a mantenerla tranquila, por eso tomó una bolsa de basura y entró a su pieza dispuesta a botar todo, sin embargo, lo único que consiguió fue un colapso y posterior desmayo. He aquí cuando vivió la experiencia más mística de su vida y que la convertiría en lo que hoy es.

“Ese fue el clímax de mi estrés, y en ese momento colapsé y me desmayé. Un par de horas después, me desperté y en mi mente apareció la frase ‘mira las cosas de forma más cuidadosa’. No sé si fue una voz real o algo que vino de mí misma, yo creo que fue ‘el dios del orden’. En ese momento, tuve mi inspiración“, reveló al Sunday Times en 2016.

Dos años más tarde, trabajando en un kiosko de un santuario sintoísta, logró experimentar la espiritualidad, la luego entró a estudiar sociología en la Universidad de la Mujer Cristiana de Tokio, y paralelamente formó un consultora que fue tan popular que llegó a tener hasta tres meses de lista de espera. Ante tal éxito, no podía hacer otra cosa que escribir su primer libro en 2011.

Desde Estados Unidos la invitaron a programas de televisión, donde hablaba sobre su método, pero todo fue diferente cuando se casó con un empresario japonés llamado Takumi Kawahara, con quien tuvo dos niñas, y si bien Marie quiso enseñarles su método apenas supo que estaba embarazada, la realidad es un poco diferente. “Cuando supe que estaba embarazada, discutí con mi esposo sobre el espacio que debíamos invertir. Por ejemplo, cuántos cajones debíamos darle a nuestra hija“, declaró al Wall Street Journal en 2017. Aun así, no todo ha funcionado como ha querido y ha optado por suavizar su sistema con las niñas.

Ahora ya no busca que éstos eliminen los juguetes que no usan sino que simplemente tiene un espacio definido para almacenarlos. Al parecer la llegada de estas pequeñas le han hecho aflojar un poco con su obsesión.