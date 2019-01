VIDEO | Pimpinela vivió el fuerte sismo en un piso 17 de un hotel mientras cenaban

View this post on Instagram

TERREMOTO! de 6.7 Mientras cenabamos en el piso 17 de un Hotel en Santiago de Chile, el camarero tratando de explicar por donde evacuar, en momentos como este, nos damos cuenta lo diminutos que somos frente a la fuerza de lo Superior, y como desperdiciamos parte de nuestra vida en enojos, apegos, en vez de vivir intensamente el presente y agradecer por poder hacerlo.