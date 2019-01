Actor asegura saber dónde mataron a madre de Luis Miguel: "me pidieron ayuda para matarla"

Gran revuelo causaron las declaraciones del actor dominicano Andrés García, quien aseguró que el cantante Luisito Rey le pidió ayuda para matar a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.

“Te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado desde hace tiempo y te lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir completo porque quiero pensarlo muy bien, no quiero que se haga un sensacionalismo falso de esto, no tengo necesidad de ello”, aseguró en el programa “Ventaneando”.

Y bajo este contexto, aseguró que sabe “dónde mataron a la mamá de Luis Miguel“. El actor si bien aseguró que fue en España, no entregó más detalles.

“Yo fui a un lugar con Luis Rey, él me llevó más bien, junto con uno de sus hermanos y otra persona más, en otro país, por la actitud de esas tres personas yo creo que ahí sucedió el hecho y yo creo que hasta ahí la enterraron“, reveló según consigna diario La Cuarta.