La singular "amistad" entre Begoña Basauri y el ministro de Salud: no negaron conocerse

En el matinal de Mega cualquier cosa puede pasar y en una de las jornadas matutinas sorprendió el arribo del ministro de Salud, Emilio Santelices, para iniciar la campaña de test rápido de VIH.

Para demostrar la eficacia del test, Karol Lucero y Begoña Basauri se sometieron a este test y ambos obtuvieron resultado negativo.

No obstante, lo que llamó la atención fue la cercana relación que pareció demostrar Basauri y el ministro de Salud.

El ministro Santelices saludó con cariño a Basauri diciendo lo siguiente: “Hola ¿cómo está? tanto tiempo” (se abrazan)”.

Karla Constant nota la situación y asegura que hay una “relación” entre ambos, y Basauri se ve obligada a contar de dónde conocía al ministro de Salud.

“Mi primer pololo de la vida, Nicolás Santelices, es su hijo… Cuanto tiempo sin vernos, fueron muchos muchos veranos, era mi amor de verano”, narró la panelista.

Bajo esta revelación, Constant le preguntó si asistía a su hogar a tomar once. La panelista asintió. “En ese instante con el doctor Santelices, todavía no era… no pensábamos que iba a ser ministro”.

De seguro nadie esperaría esta relación entre Begoña Basauri y un personaje del gobierno.