Problemas entre madre e hija: Kel Calderón bloqueó a Raquel Argandoña de Instagram y no supo qué le pasó

“Me quebré el dedo gordo del pie derecho”, anunció Kel Calderón a todos sus seguidores de Instagram. Pero una persona, tal vez la más importante, se quedó sin saber la información. Raquel Argandoña, su madre, no pudo ver la publicación en la red social.

Cuando Tonka Tomicic le preguntó a la panelista de “Bienvenidos” y conductora de Radio Agricultura qué le había pasado a su hija, no supo qué responder. “Es que me bloqueó”, dijo.

“Me bloqueó en el stories. Parece que se quebró, fue en este cuento de la exhibición del jeep en Ritoque”, profundizó.

“Como no me contestaba el teléfono, ayer yo fui a su casa. Tengo llaves. Se le habían perdido sus llaves. Fui a su casa y no estaba durante el día en su casa. O sea, reposo no ha hecho”, siguió contando.

“Me tenía molesta, porque hace tres días que quiero verla y me dice que no. Ya averigüé por un amigo fotógrafo: ‘la Kel se quebró los dedos de los pies”, agregó.

Al final, Argandoña relató que cuando le preguntó qué le había pasado, Kel le respondió: “‘¡Mamá déjame tranquila! ¡Déjame vivir mi vida!’”.