Actriz de MCC Paola Troncoso deslumbró con sensualidad y generoso escote en Premios Caleuche

Ya en mi casa y después de una hermosa noche, llegó la hora de los agradecimientos, en primer lugar a @fabianjesusvalencia que me hizo este hermoso vestido para verme linda, a mi familia por su apoyo incondicional, y a ustedes por supuesto que con sus lindos mensajes son los que me llenan de ganas de seguir adelante es esta hermosa carrera. Felicitaciones a @valdebenitonata por su merecido reconocimiento. ❤️