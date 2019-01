La dura frase sin filtro de la actriz Mariana Loyola en contra de Patricia Maldonado: “Debería estar en la cárcel”

No es ninguna novedad que Patricia Maldonado genere rivalidades con diversos rostros de la televisión gracias a su directa personalidad.

Si bien debe estar más que acostumbrada a los ataques, no deja de llamar la atención cómo diversos rostros arremeten en su contra. En esta oportunidad fue la actriz Mariana Loyola quien la atacó sin piedad.

En una entrevista en el programa “Cadena Nacional” del canal Via X, la intérprete si bien aseguró no tener ninguna “mala onda” contra ella, sí atacó sus ideales políticos.

“Creo que la gente que hace apología con alevosía de la dictadura y a los crímenes de la humanidad no debieran estar en pantalla, debieran estar en la cárcel“, aseguró Mariana en alusión a la panelista de “Mucho Gusto”.

La artista además agregó que nunca fomentaría el asesinato de nadie y tampoco trata de empatizar con una visión política, agregando que se considera una “Defensora de los DD.HH. y me parece una falta de respeto que esa gente tenga tribuna. No me gusta… No hay nada más rasca que ser pinochetista“, sentenció.