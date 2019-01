J Balvin es cuestionado por apoyo a Venezuela y se defendió con "heroica" respuesta

View this post on Instagram

Llamamos eclipse a cuando la luna oculta al sol, esa tal vez es la situación de mi país en cuanto al carro bomba, es una señal de que tenemos mucha luz y de reconocer que un momento de oscuridad no va tapar todos estos años de amor, fe y esperanza de seguirnos elevando como colombianos de bien. Somos luz, somos vibras, somos color.