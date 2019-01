"Lo viví como un abandono": Camila Hirane confiesa cómo le afectó el quiebre de sus padres a sus 14 años

Este jueves la actriz Camila Hirane llegó al set de Mucho Gusto y no para hablar de su participación de la exitosa teleserie del canal, sino de su vida personal.

Durante la emisión del programa llegó a sensibles puntos y confesó un difícil momento que vivió: la separación de sus padres.

“Yo sufrí mucho. Y mi historia familiar era particular, porque en mi caso mi mamá se fue de la casa, y eso también era muy excéntrico en el círculo que yo vivía”, expresó la intérprete en el matinal.

Además recordó que el círculo en el que vivía era “muy ordenado”, por lo que su vida social también se vio afectada por este hecho a sus cortos 14 años.

“Yo me lo viví como un abandono, siendo que yo no me quise ir con ella y decidí vivir con mi papá. Yo era muy cercana a él y no tan cercana a ella, quizás por la edad…”, narró Hirane.

A pesar del difícil momento que vivió durante su adolescencia, hoy cuenta que las cosas son completamente distintas. Aseguró que la actual relación con su madre está fortalecida, agregando que su padre era un hombre ejemplar.