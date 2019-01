Humorista de Morandé con Compañía cuenta sobre el "manual" de la censura del programa

Esta semana se dio a conocer la renuncia de Beto Espinoza de “Morandé con Compañía”. El humorista estuvo más de 15 años trabajando en el programa, pero finalmente decidió dar un paso al costado al no llegar a un acuerdo económico para la nueva temporada.

Aparte del recorte de su sueldo, no todo fue grato en su estadía del espacio de Mega. También hubo censura, según denuncia.

“Había un nivel de censura para ciertos temas que trataban de no tocarse. Habían algunos temas políticos, por la condición política de Kike (Morandé)”, dijo en “Muy Buenos Días”.

“A él algunos temas no le gustaban de fretón, y ahí sí se imponía. En el tema de Los Castos, sí. A él le molestaban algunos temas en esa sección”, relató.

Otras temas que se evitaban eran los chistes relaciones a la Iglesia, pues el animador es muy católico, y también la referencia a las personas según las clases sociales (alta, media, baja).

“Teníamos prácticamente un manual de ciertos temas a los que no podíamos referirnos, una biblia como le llamábamos. ‘Esto no se toca, esto no se dice, esto no se habla’. Nosotros teníamos una hoja que decía: ‘esta palabra no se puede decir’, (como) condón”, recordó.