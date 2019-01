La pelea no para: Argandoña responde a Mariana Loyola por fuertes dichos contra Maldonado

Hace unos días, la actriz Mariana Loyola, hizo noticia por expresar duras palabras contra la presentadora de televisión, Patricia Maldonado, haciendo referencia a su inclinación política. Sin embargo, éstas no cayeron nada de bien en la íntima amiga de Maldonado, Raquel Argandoña, quien la defendió durante el matinal de Canal 13.

En este contexto, la actriz Mariana Loyola se refirió a la panelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado, y manifestó duras palabras en su contra, todo esto durante una visita al programa Cadena Nacional.

“Creo que la gente que hace apología con alevosía de la dictadura y a los crímenes de lesa humanidad no debieran estar en pantalla, debieran estar en la cárcel”, fueron parte de las declaraciones de Loyola.

Ante esto, la fiel amiga de Maldonado y compañera en el programa Sin Límite, de Radio Agricultura, Raquel Argandoña, la defendió durante el matinal “Bienvenidos” y manifestó que ella estaba muy bien evaluada en Mega.

“Yo me voy a referir a lo que dijo la señora Loyola, que yo me imagino no es nueva en el ambiente televisivo y lamentablemente la hicieron pisar el palito, porque cuando ella deja el sobre y dice ‘no, no voy a hablar’ y después le contrapreguntan, ahí dice esas desafortunadas declaraciones”, fueron las palabras de Argandoña.

A esto agregó: “Digo desafortunadas porque trabajan en el mismo canal, entonces yo creo que esto va a traer consecuencias. Ella, no sé si lo dijo en un momento sin pensarlo o se le olvidó que Patricia es parte importante y está muy bien evaluada en el ‘Mucho Gusto’, en Mega”.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues la “Quintrala”, manifestó que su íntima amiga, nunca había realizado alguna apología sobre el General Pinochet: “Todos sabemos cuáles son las ideas de la Pata, nunca ha dicho un discurso ni una apología en ‘Mucho Gusto’ sobre Pinochet. Ella tiene sus ideas y uno las respeta”, luego aclaró Argandoña.

Además afirmó que “Si tú la buscas, la vas a encontrar. Lamentablemente, para nosotros que trabajamos en el café concert ayer estábamos listos y nos llamaron de urgencia, obviamente porque ahora se agregó esta señora al libreto”.

“La Pata manda el mensaje ‘esto es sin llorar’ y seguramente a ella no le va a gustar lo que se va a decir en el café concert”, recalcó.