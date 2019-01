Camila Recabarren sobre el verdadero padre de su hija: "ella tiene 5 años y nunca la ha visto"

A pesar de la gran popularidad que Camila Recabarren ha conseguido con el paso de los años, siempre ha sido muy reservada sobre la paternidad de su hija, a pesar de que la ha criado prácticamente sola.

Pero en una entrevista con Sarah, revista de su cuidad natal, reveló que se consideraba pansexual, lo que significa enamorarse de personas sin importar su sexo.

Y en esta misma entrevista realizó una confesión aún más impresionante: reveló por primera vez la identidad del padre de su hija.

Se trataría de Jorge Hurtado, ex concejal de La Serena. “Lo de él no era una relación, ni siquiera me gustaba, fue algo fugaz, pero quedé embarazada. A partir de eso él me comenzó a usar en su campaña política, me ponía hasta en los flyers; yo solo iba, no cachaba nada”, reveló al medio.

Además agregó lo mal que la pasó durante su embarazo: “Tenía cinco meses de embarazo cuando nos separamos y él comenzó a andar de inmediato con otra chica, y me tocaba verlo con ella a cada rato; tuve una depresión gigante incluso con deseos muy fuertes de desaparecer“, añadió.

Para finalizar Recabarren señaló que el exconcejal nunca quiso tener contacto con Isabella, su hija: “Mi hija tiene 5 años y nunca la ha visto. Él nunca quiso”, aseguró.

Aquí puedes ver imágenes de Jorge Hurtado, el padre de su hija de Camila Recabarren.