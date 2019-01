El importante rol de Iván Núñez en la carrera de Martín Cárcamo

En el matinal de canal 13 “Bienvenidos” su conductor, Martín Cárcamo, desclasificó una importante historia con Iván Núñez, periodista recientemente despedido de CHV.

El “rubio natural de la televisión chilena” como es conocido, se remontó al año 2003, y aseguró que contaría un episodio según sus palabras, “demuestra quien es Iván Núñez”

Cárcamo, comenzó el relato: “yo me iba yendo de Chilevision, no había aceptado la propuesta que me habían hecho”, en ese momento reconoce que se encuentra con Iván y le dijo “me voy a ir y no tengo propuestas de otros canales, así que voy a dedicarme a lo que estudié, Ingeniero Comercial, hasta aquí llegó mi carrera”

Punto donde el ahora ex conductor del noticiario central de CHV lo miró y le dijo “no, no, no, espérate un poquito, me gustaría que hicieras un espacio en Primer Plano” (programa donde Núñez era editor en aquel entonces)

Momento donde Cárcamo, advirtió que las palabras de Núñez nunca se le olvidaron “tú tienes algo, la gente se da para conversar contigo, generas confianza, eres muy buen conversador”

Tras ello, Núñez, entró a la Gerencia de la estación televisiva y luego de algunos minutos, salió y le confirmó su participación en el espacio de farándula.

Cárcamo, aseguró que: “gracias a él no me fui de Chilevisión, hubiera cambiado mi carrera y mi vida completamente” agregando que luego de un año “fui llamado a Pasiones en TVN” cerrando su intervención.