La serena y apacible reacción de Arturo Prat tras embarazo de Angélica Sepúlveda en “1810”

Angélica Sepúlveda sorprendió no solo a los animadores, sino a todos los espectadores del programa “La noche es Nuestra” de Chilevisión luego de contar que se encontraba embarazada durante la final del reality “1810”

Esta confesión se llevó a cabo 10 años después de terminado el programan de Canal 13 y aseguró que nunca comentó que iba a ser madre. Ni siquiera al padre de su hijo, Arturo Prat.

Debido a esto el programa “Intrusos” deseó conocer las impresiones de Prat sobre la inesperada confesión de su ex.

El exchico reality, lejos de mostrarse molesto, lamentó la situación que vivió Sepúlveda, su expareja. “Ahora que soy papá me doy cuenta de la importancia de todo, me habría gustado estar ahí, me hubiera gustado acompañarla en el proceso“, aseguró para el programa.