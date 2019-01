Antonella Ríos vuelve a pararle los carros a sus seguidores de Instagram

Sigue recibiendo críticas por su forma de mostrarse en las redes sociales.

Antonella Ríos ha llamado la atención en sus redes sociales debido a la candentes fotografías donde muestra toda su sensualidad y belleza, además de algunas rutinas de baile y ejercicio que le han servido para tonificar su cuerpo.

En dicho contexto, la actriz usó su cuenta de Instagram para responder las críticas que recibe por su forma de mostrarse.

“Soy fiel a lo que digo y a lo que hago y estoy orgullosa de haber ocupado el deporte como terapia. Hablando con muchas mujeres me doy cuenta que existe mucha culpa por ser una buena mujer o buena madre, hermana, pareja, etc. Pero ojo, Eso parte no dejando de tener el dominio de tu vida, si no , tener el pleno control de lo que dices, haces y sientes, estar fuerte por dentro y potenciarte por fuera”.