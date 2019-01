Rafael Cavada no quiere ir a Venezuela por su hija: "Tengo mis propias prioridades"

Rafael Cavada se refirió a la crisis que vive TVN y confesó por qué no ha ido a cubrir la crisis en Venezuela.

Sobre el canal público, el periodista afirmó que los conflictos que sufren son por decisiones que tomaron ejecutivos. “Me fui el 2005 y hace unos días alguien me preguntó, y yo dije la culpa la tienen los ejecutivos. No estoy hablando de los ejecutivos de hoy, estoy hablando de 20 años de historia de TVN, que optó por una televisión masiva, cuando una televisión pública debe por su naturaleza tender a asumir el estándar”, expresó Cavada en el late “La Oposición” de Canal Vive.

Por los despidos, Cavada dijo “me parece que es súper lastimoso que gente con 28 años de servicio llegue a esto, pero por cada rostro que se va, se han ido 20, 30, 40 camarógrafos, técnicos, sonidistas que, con el sueldo de esos 40 no haces el sueldo de un rostro”.

Ante la pregunta del conductor Felipe Cárdenas sobre si le hubiese gustado cubrir el conflicto que vive Venezuela, Cavada declaró que “me hubiera gustado pero no lo propuse, mis parámetros cambiaron. No me ofrecí si esa es la pregunta. No me ofrecí porque mi hija cumple ocho meses en una semana más”.

A pesar de que ha viajado muchas veces al país, el periodista expresó que “hoy mi hija está en Uruguay y yo voy el fin de semana a verla y quizás me la encuentro gateando, eso me tiene más preocupado que el futuro de Maduro o de Guaidó, entiendo que es más importante, pero en mi caso particular, que soy papá de una niña de ocho meses tengo mis propias prioridades”.