Este es el galán Inglés que conquistó el corazón de Vale Ortega

Está feliz y se nota de lejos y es que Valeria Ortega conductora de “Yu win” de Vía X conoció al hombre que le robó el corazón a sus 32 años.

Explica que no es chileno y es dos años menor que ella, su nombre es John Lawn, y lo conoció en 2016 a través de Bumble, una aplicación similar a Tinder, que sirve para conocer gente y tener citas.

En conversación con Las Últimas Noticias, la pareja contó que su primera cita fue en el Bar Liguria de Manuel Montt, donde ella llegó “lo más natural posible”, cosa que a él le gustó, pues coincidían con las fotos que había visto en la aplicación.

“No sabía que era conocida. La verdad es que nunca he visto televisión acá, tampoco la veo ahora, pero no tenía idea hasta que me explicó sobre su trabajo”, afirmó el Inglés oriundo de Manchester.

Te dejamos algunas fotos de ambos: