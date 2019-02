"No sentía ganas de levantarme": Javiera Acevedo confiesa su terrible 2018 y cómo logró recomponerse

El 2018 para Javiera Acevedo no fue un buen año pues sufrió de varios episodios que llevaron su ánimo y característica alegría a lo más fondo del abismo.

No obstante, la rostro de televisión contó que superó este difícil momento de una inesperada forma: con deporte.

En una entrevista con el sitio Mujer Dinamo, Acevedo explicó, en parte, su tonificado cuerpo de debe a los malos sucesos que le ocurrieron el 2018.

“Desde marzo del 2018 (que empezó a hacer deporte). Me lo propuse. Como que ya estaba caminando, porque estaba todo mal en un momento de la vida. Como cuando te pasa (todo)”, aseguró.

Terminando una relación, te atropellaron al perro el mismo día, te caíste, cuando te pasan como todas esas cosas malas y algo te sigue”, reveló.

Sobre este hecho, su círculo más cercano le hizo ver que no se encontraba bien y ella finalmente lo aceptó y puso manos a la obra para salir de aquel obscuro pasaje.

Acevedo reveló que durante aquel momento, no sentía ganas de levantarse y se sentía pesada, pero tomó la decisión de enfocarse en el deporte, pues sentía que liberaba su mente.

“Estoy todo el rato pensando, me doy muchas vueltas. Soy la número uno del caldo de cabeza, de estar ahí (dándole vueltas a todo), y eso me perjudica. Soy bastante insegura en ese sentido. No lo parezco, pero sí lo soy”, sentenció.

Esperamos que el ejercicio finalmente le devuelva la alegría que tanto caracteriza a la actriz Javiera Acevedo.