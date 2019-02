"Soy yo": Productor de Intrusos asegura que fue Leo Méndez Jr. quien envió el video de Joaquín Méndez

El supuesto video sexual de Joaquín Méndez sigue dando de qué hablar. Ahora la discusión se centra en quién fue el responsable de viralizar las imágenes y, al parecer, ya hay un sospechoso.

En un principio se acusó a Leo Méndez Jr. de compartir el íntimo registro, pero negó cualquier participación en la viralización. Pero eso no fue suficiente para desmarcarse totalmente del caso, ya que hay una nueva acusación.

Un productor del programa “Intrusos” participó delante de cámara para nuevamente apuntar a Méndez Jr. de ser el responsable de enviar el video.

“El día sábado iba camino a carretear… Me hablan por Whatsapp, un número desconocido +44… número extranjero y me llega un video y me dicen ‘¿es Joaquín?"”, contó el profesional.

“Veo el video y todos pensamos que había sido. Y pregunto: ‘¿Tú eres Leo Méndez Jr.?’ y me dice ‘sí, soy yo"”, aseguró.

El productor de “Intrusos” confirmó que fue Leo quien le habló, pues un amigo de él le dijo que le había pasado su número.

“Era para mandar el video de Joaquín y tengo conocimiento de que Leo también se encargó de mandarlo por Instagram a varios medios, por Whatsapp a varios medios. Entonces, es complicado el tema”, afirmó.