Felipe Avello recuerda el difícil momento que vivió con la muerte de su hermano: "Cambió mis shows"

Se podría decir que Felipe Avello se encuentra en la cima de su carrera, viene de un año de éxito y en febrero debutará en el Festival de Viña.

Entre broma y broma, por momentos, baja la guardia y aparece el Felipe real, aquel que ha pasado dolores y trabaja en superarlos. Al menos así lo deja ver entrevista con la Revista Sábado de El Mercurio.

Asegura que en su adolescencia “buscaba estar en la vanguardia, ser popular, pero no lo conseguía. Tenia compañeros nerd. Pero yo no, pues. Era peor: era alguien rarísimo. Y buscaba destacarme. Estuve en un grupo de pastoral y ahí hacían actuaciones de las parabolas o pasajes de la Biblia. Y eso me fascinó“, aseguró.

Los momentos difíciles.

De los momentos difíciles de su vida recuerda la muerte de su hermano menor José, quien murió atropellado en un accidente automovilístico en 2009.

“Me acuerdo de todo, fue un sábado, yo estaba en Santiago y me llamo mi otro hermano, Reinaldo. Antes siempre decía: “qué pasaría si alguien me avisara algo triste, y yo me tuviera que duchar, como seria esa ducha. Y pasó, me tuve que duchar e irme a Concepción. Heavy un accidente. De hecho, ha sido lo único trágico que me ha pasado en ma vida, trágico de verdad”, narró.

Asegura que la noticia lo cambió “me altero muchísimo (…) después de la muerte de mi hermano, me fui a vivir con mis papás a Concepción. Me iba los jueves y no volvía hasta el martes. Y ahí comencé a conectarme de nuevo con mi familia. Y volví a la tv de otra manera, consciente de que no iba a hacer humor negro con la muerte de alguien si yo había vivido eso“, aseguró.

Avello relata que sus padres iban a un grupo de contención de papás con hijos fallecidos. Explica que un día los acompañó y vio que todos llevaban fotos de sus hijos muertos en el pecho.

“Eso de las fotos me supero. A mi mamá le ayudaba mucho eso, pero era dramático. Yo madure en buen sentido de la palabra. En los shows, por ejemplo, cambio mi forma, ya que al publico no quiero agredirlo ni quiero incomodarlo, quiero sorprenderlo. Y para sorprenderlo, a veces hay que incomodarlo un poquitito, pero que lo pasen bien. Y cuando cambie eso, me sentí mucho mejor”, sentenció.