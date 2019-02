La vida del periodista César Campos tras salida de la televisión: trabaja como garzón

Hace algún tiempo hablábamos de cómo César Campos dejó los estudios de televisión de Chilevisión a fines del 2018, donde no se fue del todo feliz debido a que no lo dejaron despedirse de sus colegas y amigos.

No obstante, el panorama del periodista de “Manos al Fuego”, dista mucho de un canal de televisión, un estudio radial o una sala de prensa, pues actualmente se encontraría trabajando como garzón.

En una entrevista con Las Últimas Noticias comentó que se encuentra laborando en un local que invirtió junto a su hermano y su mamá: “Al principio la gente pensaba que este local estaba lleno de cámaras ocultas, que de verdad era “Manos al Fuego” y no venía mucho porque hacía un efecto contrario”, señaló.

Pero las circunstancias lo obligaron a habitar el lugar y trabajar en él: “Este mes he estado atendiendo mesas en las tardes. Nunca había trabajado como garzón, pero no se me ha caído ninguna bandeja… yo pienso que cuando uno tiene un local, la gracia es que uno lo atienda”, aseguró.

Por otra parte, negó extrañar su trabajo en televisión. “Me encantaría volver, pero no es una urgencia. Por lo mismo no acepté quedarme por la mitad del sueldo. Yo podría vivir de lo que me da el local, es algo donde queremos seguir creciendo, sentenció.