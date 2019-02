Estrella de "Star Wars" se despidió para siempre de su personaje: no volverá a utilizar su traje

El actor Anthony Daniels anunció que ya completó su trabajo como el querido “C-3PO” en el rodaje de “Star Wars Episodio IX”, siendo esta la última vez que se puso el traje del androide en toda la saga.

“Hoy fue el último episodio de 3PO en el ‘Episodio IX’. Él está triste, y yo también. Pero estamos muy orgullosos de haber trabajado con un elenco y un equipo tan encantador y talentoso”, expresó en su cuenta de Twitter.

“Extrañaré a todos, pero me alegro de saber que hemos estado haciendo algo excepcional juntos, para compartir con el mundo que espera”, agradeció.

Recordemos que esta película cierra la trilogía-secuela y será la última de la saga enfocada en la familia Skywalker, donde C-3PO tendrá un importante rol en la historia.

“Star Wars: Episodio IX” se estrena en cines el 20 de diciembre de 2019, por lo que aún falta mucho.

Today was 3PO's last on Episode IX. He's sad – so am I. But we're so proud to have worked with such a lovely, talented cast & crew lead by J.J. & Kathy. I'll miss everyone but I'm glad to know that we've been making something exceptional together, to share with the waiting world.

— Anthony Daniels (@ADaniels3PO) January 28, 2019