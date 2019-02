Exactriz de Mega relata los duros episodios de bullying que sufrió

María Fernanda Bertero se cortó el pelo producto de este tipo de hostigamientos.

“Me quedaba callada, no le contaba a nadie y sufría sola”. De esta manera, María Fernanda Bertero relató los episodios de bullying que sufrió en el colegio.

La exactriz de Mega sostuvo que estos tipos de episodios se extendieron por cinco años. “Me acuerdo harto, partió en primero básico. Mis compañeros me molestaban por mi color de pelo, porque era rubio”, dijo a Las Últimas Noticias.

Consultada por el tema, la madre de la joven, Loreto Bertero, sostuvo que “yo no dimensionaba porqué quería cortarse el pelo, me lo pedía y no quería. Me lo pidió varias veces hasta que en una se puso a llorar, así que partimos a la peluquería”.