Leonardo podría volver a "Verdades Ocultas"

El actor asegura que quedó un vacío.

Leonardo se transformó en uno de los villanos más destacados de la últimas teleseries chilenas, sin embargo, todo llegó a su fin luego de su sangrienta muerte.

Pero según contó Carlos Díaz, actor que personificaba al detective, habló en “Mucho Gusto” sobre su personaje, asegurando que podría volver a las pantallas.

“Igual queda un vacío, sí, pero uno no graba correlativamente. Esta muerte la grabamos en octubre y yo terminé de grabar hace unas tres semanas, con otras escenas, entonces no es ese final donde uno dice ‘chuta, se murió y de aquí no hay nada más”, manifestó.

Luego agregó que hay que ver qué puede pasar, ya que Leonardo “moría mucho antes de esto, pero estuvimos más tiempo porque la historia también se fue dando para que pudiéramos alargar un poco más este final, que sabíamos que iba a ser así”.