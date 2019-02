Raquel Argandoña y Patricia Maldonado arremeten contra "funas" que sufrieron en su show

El pasado sábado se vivió un singular momento en la localidad de Llolleo, donde una decena de manifestantes se reunieron a manifestar. Pero sus gritos no tenían relación con problemas políticos o temas de relevancia nacional.

La llamada de las personas reunidas atacaban a dos personas en específico: Raquel Calderón y Patricia Maldonado.

Los manifestantes llegaron con pancartas y lienzos que solicitaban, de manera metafórica, que se retiraran del lugar en donde las panelistas de televisión realizarían el evento.

Los principales alegatos de los manifestantes eran que ambas son defensoras de la gobierno militar.

“Allá están, ellas son, momias de televisión“, fueron algunos de los cánticos que los manifestantes entonaron fuera de las instalaciones donde Argandoña y Mandonado desarrollarían su evento.

Ellas respondieron.

No obstante, las locutoras se refirieron a este hecho en Radio Agricultura donde aseguraron que “Si piensan que a nosotras nos molesta, están equivocados“, aseguró Maldonado.

“Han funado al Papa, a presidentes de la república, o sea, perdón, no cualquiera es funado. Si piensan que nos hacen un daño a nosotras, no, le están haciendo daño a mucha gente, a nosotras no nos hacen daño“, aseveró.

Maldonado también se refirió a la edad de los manifestantes, asegurando que eran bastante jóvenes y no vivieron el periodo del cual se quejaban. Luego aseguró que “hay una mano negra” que los envió allí. “Y todos sabemos quién es”, aseguró.

Argandoña, por otra parte, preguntó a Maldonado”por qué les molesta tanto que nos vaya bien”, informando que además no es la primera que van a Llolleo.

Aquí puedes escuchar el audio de Argandoña y Maldonado. Desde el minuto 17 comienzan a hablar de este incidente.