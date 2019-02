“Rojo en vacaciones” suma a dos rostros históricos al programa

Las ex chicas Rojo vuelven al programa que las vio crecer como artistas hace ya más de 10 años, y es que Katherine Orellana y María Isabel Sobarzo volverán como jueces a “Rojo en Vacaciones”, tras una buena llegada con el público.

La “Morenza de Rancagua” y la “Icha” participaron de la versión veraniega del programa durante su primera semana, y fue tanto el cariño del público frente a las dos históricas del programa, que la producción decidió traerlas de regreso.

Frente a su nueva faceta de jurado, Katherine Orellana comentó que será la “jurado de piel”, “quizás no tengo tanta técnica, pero me considero una gran intérprete y creo que cuando los artistas dejan el alma en el escenario es mucho más importante que la afinación u otros aspectos; yo voy por la piel”.

Ante esto mismo, agregó que “creo que hice un muy buen trabajo, lo pasé súper bien, me gustan mucho las comunicaciones, me gusta la televisión y me gusta ser un aporte, ser lúdica, entretenida, porque creo que la gente en estos tiempos está un poco cansada del morbo y las tragedias y que necesita un más humor”.