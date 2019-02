“Siempre lo tendremos cerca”: Leonor Varela hizo amuletos con cenizas de su hijo Mateo

View this post on Instagram

3 Amuletos un poco diferentes para Luna, mama y papa. Dentro de ellos, detrás de esas esmeraldas, un poco de las cenizas de nuestro Angel que ahora vive en el cielo. Gracias Kathy de @roseark por un trabajo lleno de Amor y respeto en la memoria de nuestro hijo. Siempre lo tendremos cerca. ✨✨✨✨✨✨ 3 Amulets, each a little different for Luna, mama and papa. Behind each emerald a little bit of our Angel’s ashes. Thank you beloved @thekathyrose at @roseark for a creation made with so much Love and reverence for our son. He will always be close.