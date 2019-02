¿Por qué Daniella Chavez borró las fotos más sexy de su Instagram?

Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) cuenta con 10,9 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, que día a día la siguen en sus publicaciones.

La ex conejita playboy nos tenía acostumbrados a subir sus fotos más sexy en ropa interior o las sesiones a las que asistía, pero lamentablemente eso ya no será más parte de su perfil, ya que borró cerca 500 fotos, en las que aparecía con lencería o semi desnuda.

La decisión la tomó luego de firmar un contrato con una agencia que busca influencers en Estados Unidos, y que le solicitó disminuir la cantidad de fotos sexy en su perfil.

En una conversación con Las Últimas Noticias se le preguntó el por qué tuvo que borrar tantas fotos de su perfil, a lo que Daniella Chávez aclaró que “siempre me he manejado con mi estilo, que son fotos sexy, pero claramente me limitaba con algunas marcas por mi imagen. Ellos me envían los productos y yo posteo las fotos”.

Frente a la pregunta de qué tipo de fotos le pidieron dar de baja, la modelo comentó que “las que tenían lencería y semi desnudos”.

“Lo que queremos hacer es una limpieza, porque (a las marcas) les gusta mucho mi cuenta, pero quieren que se oriente más a la moda, a los viajes, A mí me encanta eso, también subo fotos de moda, pero lo que más vende son las fotos sexy. Son las que tienen más likes. Ahora de unas siete fotos, por ejemplo, solo una será así. Eso me abrirá las puertas para que más marcas quieran invertir en mi Instagram” recalcó Daniella Chávez.

A continuación te dejamos parte de las fotos más sexy de la ex conejita Playboy.