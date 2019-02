Daniella Campos repasa el incómodo acercamiento a Kenita Larraín en misa de Instructor René O’Ryan

A pesar de que Kenita Larraín y Daniella Campos hace bastante tiempo que se encuentran alejadas de las polémicas en la televisión, las celebridades chilenas no han olvidado los difíciles episodios que vivieron en el pasado.

Esta semana se reveló que vivieron un incómodo episodio en un inesperado lugar donde se reunieron: la misa funeraria del “Instructor” René O’Ryan, quien falleció debido a un cáncer a fines de diciembre.

Daniella Campos, quien fue invitada el pasado jueves a Mucho Gusto, además de hablar de lo difícil que fue tener otro bebé, comentó este “encontrón” con Kenita.

“No lo iba a contar, pero lo voy a contar igual. Estábamos en el funeral de René. De repente se para la María Eugenia, en el momento cuando tú te das la paz. Yo estaba al frente, al otro lado, mucho más adelante, y llega y me dice ‘¿ahora estás preparada para darme la paz?”, comentó en el matinal.

Además agregó que esta situación se produjo cuando todos lloraban la partida de O’Ryan. “Yo estaba llorando mal, estaba triste. Y fue como… Le di la mano y le di un beso, como diciendo ‘¡por favor!’. No, no le di la mano, le di un beso, y ella me dice ‘¿me vas a dejar con la mano estirada?’. Ahí yo dije ‘este no es el momento ni el lugar’“, aseveró.

Finalmente se refirió a la posible reconciliación entre ambas, puerta que cerró tajantemente. “Si tú me preguntas, yo no me sentaría con ella a tomarme un café, a conversar de la vida ni a limar asperezas, porque no tenemos nada que limar, porque no volveríamos a ser amigas. Y no le deseo mal para nada. Ojalá que tenga una vida linda, que su hija crezca preciosa, maravillosa, sana”, explicó.