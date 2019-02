La vuelta de un clásico: Mekano se presentará en el Teatro Caupolicán con su show

View this post on Instagram

😍 ¡Es la vuelta de un clásico!✨ Únete a la #GIRAMEKANO el próximo 10 de febrero en el Teatro Caupolicán y vive junto a ellos una noche inolvidable con su espectacular energía en el escenario 🙌 Asegura esas entradas en🎟👉www.ticketek.cl #TicketekChile #Mekano #instachile #chilegram #stgo #caupolican #