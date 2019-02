Claudia Conserva cuenta los días para reencontrarse con Pollo Valdivia

Tomaron caminos distintos.

Hace algunos días Claudia Conserva contó que se fue de vacaciones sin su marido, Juan Carlos Valdivia, ya que ella y su hija tenían pensado relajarse en la playa, mientras que él se fue con su hijo a recorrer Corea del Sur.

Por esa razón la animadora de “Milf” hizo una reflexión sobre su descanso alejada del “Pollo”, asegurando que todo es por el verdadero amor.

“Muchos me preguntan porque con Pollo tomamos vacaciones separadas, y tiene que ver justo con algo que estoy leyendo en este momento: El verdadero amor, te lleva a la libertad, no va contra la libertad, es un trampolín hacia ella. Si amas, haces libre al otro, y cuando haces libre al otro, te hace libre a ti. El amor es un compartir, no una explotación… Pronto estaremos juntos, falta poco”.