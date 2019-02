¿Engañada otra vez?: Pampita aclara los rumores sobre su separación

Parece que Pampita no tiene mucha suerte en el amor. Esto, porque tras terminar con Benjamín Vicuña, la modelo comenzó una relación con Pico Mónaco la cual no ha estado alejada de las polémicas.

La conductora habría terminado su relación con el extenista a solo 80 días de haberse reconciliado lo que desató los rumores de una infidelidad.

En una entrevista concedida a la revista Caras Argentina, Pampita señaló que “eso lo va a aclarar él en su momento porque a mí no me corresponde hablar por él”.

“Pero te puedo asegurar que no hubo nada de eso. Jamás. Juan es una persona con muchos valores y nunca sospeché de él y jamás me habría hecho sentir así. No me corresponde a mí decirlo porque se lo están inventando a él, pero no hay ningún motivo en particular. Son cosas nuestras como pareja que no hay que explicar, pero no pudo ser y nada más”, agregó.