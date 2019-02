Faloon Larraguibel a full para volver a la TV: “Se terminó mi postnatal eterno”

La conductora de Zona Latina quiere volver a la televisión tras estar alejada por dos años de ella, Faloon Larraguibel (29) tiene 3 hijos: Luciana de 3 años, Jean Paul de 2 y Augusta, de solo 6 meses.

Actualmente la exchica Yingo forma una hermosa familia junto al futbolista Jean Paul Pineda, pero hoy, a casi 2 años de su salida del matinal, está lista para regresar a la pantalla chica.

Entre bromas dice “por fin se terminó mi postnatal eterno”, por lo mismo, está preparándose físicamente “no me dejo estar, genéticamente en mi familia nadie tiene problemas de obesidad, pero yo me cuido. Me gusta estar sana, tener mi físico como siempre lo he tenido, incluso antes de tener hijos”, explicó a Las Últimas Noticias.

“Me motivo sola para levantarme a las siete de la mañana. Le doy la mamadera a Jean Paul y Luciana y como ellos vuelven a dormir, me escapo al gimnasio del edificio. Si se despiertan, Jean Paul se hace cargo”, afirmó

Asegura que como tiene poco tiempo para ellos su rutina la optimiza “hago todo bien rápido, sin parar, para aprovechar el tiempo. Hago 20 minutos de tardío en la elíptica, trabajo piernas y hago 400 abdominales”.

La ex chica Yingo asegura que también se ejercita para estar bien para sus pequeños “tengo tres hijos chicos, no tengo nana, necesito estar físicamente con energía porque en el día exigen mucha atención. Ellos necesitan hacer cosas y tengo que estar a la par con ellos”, concluyó.

La conductora explicó que con sus hijos está a full todo el tiempo, porque no le gusta que se diviertan con el celular, por ende, siempre está haciendo panoramas o jugando y eso le demanda mucha energía.