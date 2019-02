Iván Núñez rompe su silencio tras su despido de CHV

El periodista aseguró que no hubo negociaciones.

Hace algunas semanas se reveló que el reconocido conductor de Chilevisión Noticias, Iván Núñez, había sido despedido del canal.

En algunos matinales hablaron del tema y especularon sobre el por qué de la desvinculación. Sin embargo, en una entrevista con la revista Él Sábado, el comunicador rompió su silencio.

“No tengo ninguna crítica al hecho de que me hayan despedido. No hay nada irregular ahí y por eso no he ido a los matinales a hablar, ni hice declaraciones ese día, salvo confirmar la noticia porque tampoco me gustan los eufemismos de ‘no llegamos a acuerdo’. Me despidieron”, sostuvo.

Según comentó, Núñez contó que las razones de su salida deben a que primero le dicen que “no tiene espacio” para él en la parrilla. “Yo conduzco el noticiero de lunes a viernes, entonces espacio en la parrilla hay”.

“Lo segundo, que no pueden pagar mi sueldo porque es muy alto. Y yo no estaba negociando nada, nada”, agregó.

Por último agregó que “si el tema es plata me podrían haber dicho que no podemos pagar este sueldo, pero negociemos otro… Y no”.