Abogado Cristian Roselott insinúa que Rafael Cavada es un borracho

Luego que se difundiera un video en el que aparece en un supermercado gritando y ofendiendo al personal, Cristián Roselott conversó con el matinal La Mañana y el periodista Rafael Cavada respecto a lo ocurrido.

Durante la conversación el abogado se justificó en todo momento sobre lo ocurrido en Pirque, hasta que apareció Rafael Cavada en el estudio.

En su intervención, el periodista le preguntó: “¿Tienes problemas con el manejo de la ira?”.

Roselott que no se percató que era Rafael Cavada quien le consultaba, respondió diciendo que es abogado y maneja este tipo de situaciones, haciendo la salvedad que “eso no significa que no me pueda enojar alguna vez”.

Pero tras contestar consultó quién le había hecho esa pregunta. “Rafael Cavada”, contestó el periodista. De ahí, Cristian Roselott intervino:”¿Tú tienes problemas con el manejo del alcohol, no?”.

“No”, respondió rotundo Rafael Cavada. El abogado recordó que se han visto algunas veces en el Liguria, ante lo cual el panelista de CHV le aseguró que siempre ha tomado cerveza sin alcohol.

De ahí en más, el abogado Cristián Roselott prefirió no seguir hablando con la estación.

Revisa el momento: