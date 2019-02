Arrendatarios morosos deberán devolverle el departamento a Carla Jara

En junio de 2018 Carla Jara subió un video a Instagram en el que se le veía golpeando la puerta a sus arrendatarios mientras le decía “paguen lo que me deben” a una mujer que le cerraba la puerta en la cara.

Pero no fue hasta octubre cuando “me decidí a entablar una demanda para ir a un juicio de arrendamiento. Me demoré porque pensé que podíamos llegar un buen puerto de manera más amable. No pasó, no podía seguir esperando y confiando que algún día se pusieran al día con los pagos y ahí me decidí”.

El lunes la sentencia del tribunal fue a favor de Jara y su abogado Sebastián González Aguilera, especialista en derecho inmobiliario y socio fundador del estudio Legal & House explica que “se condenó a los demandados a que devolvieran la propiedad y a pagar los reajustes del arriendo ($545.999 costo mensual de arriendo) que correspondían a septiembre y noviembre, y deberán pagar octubre, noviembre, diciembre, enero, y el proporcional de febrero de la renta que está adeudada”.

Además los condenados tienen un plazo de cinco días -que vencen el próximo lunes- para dejar la propiedad de Jara, de no hacerlo hay que esperar la sentencia para sacarlos con la fuerza pública.

“A esta altura y después de cuatro meses de juicio, que son agotadores, porque te toma mucho tiempo, lo único que quiero es recuperar mi departamento. Me da un poco de miedo las condiciones en que me lo entreguen, pero con la plata que paguen de lo que adeudan lo arreglaré”.

Carla dice que no está segura aún que hará tras recibirlo: “no sé, estoy confundida. Ahora una igual aprende harto del tema y mi abogado me contó que existen medidas de resguardo que puedo tomar en caso de querer arrendarlo, por ejemplo, poner un capítulo especial en el contrato donde quede explícito que si la persona se retrasa en el pago, se le puede mandar a Dicom. O capaz que me den ganas de venderlo”, cuenta a Las Últimas Noticias.