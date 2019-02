Mario Sepúlveda y su temor en "Resistiré": "En los realitys hay cualquier hueón pasado a mierda"

Mario Sepúlvada, uno de lo 33 mineros rescatados de la Mina San José, será uno de los integrantes de “Resistiré”, el nuevo reality show de Mega, en donde 24 participantes tendrán que superar pruebas de supervivencia para llevarse el mayor botín posible del medio millón de dólares que tendrán a disposición.

“Súper Mario” habló con Radio Agricultura sobre esta nueva experiencia, en donde reveló cuáles son sus expectativas y temores dentro del programa.

Esta será una experiencia totalmente nueva para ti. ¿Cómo te la tomas?

Será una experiencia totalmente nueva para mí con respecto a la gente con la que voy a tratar. Yo soy trabajador, he recorrido todo Chile en la “riña” y he tratado con distintas personas. Nuevo puede ser el tipo de personas, porque son artistas, son mijitos ricos, son mijitas ricas, se creen lo último que existe en el mundo. Quizás eso puede ser y me puede complicar la vida. Pero lo demás, somos todos seres humanos. Estoy preocupado, estoy nervioso y tengo miedo también, porque soy un ser humano.

¿Por qué decidiste entrar a Resistiré?

Tengo un hijo que es autista. Voy a dar la cara por los autistas de mi país, voy a meter ruido por ellos, ya que en este país no los escucha nadie.

¿Sientes que tendrás una especie de ventaja con respecto al tema de la supervivencia que habrá en el reality?

No. Nadie tiene ventaja de nadie, todas las pruebas son distintas. Yo soy un sobreviviente de la vida, vengo haciendo desde que nací. Con respecto a este reality no, porque todos vamos a tener las mismas pruebas, por lo que no habrá ventaja de nada. No sé todavía qué vamos a pasar y en ese aspecto soy súper humilde porque no me gusta opinar antes de. Sé que la cosa va a estar compleja y hay que someterse no más. Estoy en desventaja, tengo 49 años, estoy con sobrepeso, ya no tengo las mismas energías, fuerza, resistencia de antes. Estoy menos tolerante posiblemente.

¿Cómo crees que será tu relación con los rostros faranduleros que estarán en el encierro?

Yo estoy dispuesto a tranzar con cualquier tipo de personas, basado en los términos de respeto. Soy bueno para el ‘hueveo’, para la talla, para todo lo que quieras, pero basado en el respeto. La relación debería ser normal. Cualquier persona, siendo farandulera o no que se salte el código principal que es el respeto, cooperó no más. Yo por lo general no tranzo con ‘hueones’ falta de respeto.

¿Cuál es tu mayor temor dentro del reality?

Tratar con el ser humano, ese es el único miedo que tengo. Lo demás, que pongan la prueba que quieran no más, yo voy a todas. Le tengo miedo al ser humano, más por lo que uno ha visto en los realitys, hay cualquier ‘hueón’ pasado a mierda.

En una entrevista con La Cuarta dijiste que querías que el encierro fuese peor que el de la mina San José ¿No crees que eso fue una falta de respeto hacia tus compañeros que pudieron haber muerto?

A lo mejor yo lo dije en broma, yo soy súper bueno para echar la talla. Pero voy a dejar en claro que en esta lucha, en este reality va Mario Sepúlveda, no van mis compañeros, así que a mis compañeritos ni los mencionen. Que ellos opinen lo que tengan que opinar y hay que respetar eso. Pero no los voy a involucrar bajo ningún motivo, ni circunstancia, ni de ninguna forma. Así que no me metan en cuestiones, no digan lo que yo no voy a hablar.