Sexo por entrar a reality: La íntima propuesta que recibió Edmundo Varas por "productor"

Una singular situación vivió Edmundo Varas, quien habría recibido una “propuesta indecente” para ingresar al reality show de Mega, “Resistiré”.

El exparticipante de “Amor Ciego” contó este miércoles en Intrusos de La Red cómo un productor del programa lo habría llamado para invitarlo a participar, pero a cambio le pedía un “favor”.

“Me dice que es un productor de MTV y que quería que yo fuera partícipe de este reality “Resistiré”, que hace Mega con MTV. Ahí le empecé a preguntar qué quiere de mí y me decía que la primera etapa del casting estaba cerrada, pero cabe la posibilidad que en la segunda parte yo podría ser participante de esto. Pero me dice yo quiero algo de ti…“, detalló Varas al programa.

Varas aclaró que no hubo espacio para dobles interpretaciones, pues si bien la conversación era en inglés, Varas le pidió que conversaran en español, donde la petición no era nada ambigua: relaciones íntimas por ingresar al programa.

Finalmente Edmundo Varas reveló que todo lo que decía este “productor” eran mentiras. “Después me di cuenta que efectivamente las intenciones de este tipo no eran. No es un productor de MTV. Sí, me ofreció sexo, pero lo que me sorprende es todo lo que te dice. Que está Ignacio Corvalán. Y Corvalán está al lado mío”, sentenció.