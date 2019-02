Ariel Levy y su participación en Resistiré: "No tengo que dar explicaciones por lo que pudo haber hecho Nicolás López"

Ariel Levy es uno de los participantes confirmados por Mega para el reality show “Resistiré”. Ahí, 24 concursantes tendrán que someterse a duras pruebas de supervivencia para llevarse el mayor botín en dinero posible.

El actor habló con Radio Agricultura sobre este nuevo desafío en donde, dice, buscará pasarlo bien, pero a la misma vez quiere darlo todo en las competencias.

“Me pareció entretenido el desafío de las pruebas, de la competencia que se va a dar dentro del reality. En general, me gusta hacer cosas nuevas, ir cambiando, me parece atractivo el formato que se vea en toda Latinoamérica, es una buena vitrina”, comento el también luchador, agregando que si la temática del programa era el “joteo”, quizás no hubiese aceptado la invitación.

El protagonista de “Qué pena tu vida” aseguró que no tiene miedo de que lo vean como un chico reality, ya que su trabajo como actor está registrado en las distintas películas en las que ha actuado.

Con respecto al caso de Nicolás López y su amistad con el director, el actor destacó que no cree que sea tema dentro del reality, ya que no tiene que “dar explicaciones por lo que pudo haber hecho un amigo”.

“A mí gustaría que la gente, tanto del reality como con la que me relaciono en la vida, me juzguen por quién soy yo y por lo que conocen de mí, no por lo que pudo haber hecho una persona que ha sido cercana a mí y que está metida en ese tema”, sostuvo.