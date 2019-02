Nuevas entradas disponibles para los agotados shows de Luis Miguel: venta comienza a mediodía

View this post on Instagram

Es un día especial y por esto, lanzamos una promoción para el #DíadelAmor, se abren nuevas localidades para los conciertos de Luis Miguel en Chile. Mañana 14 de febrero a las 12:00 horas podrás buscar tu entrada para los conciertos del sol de México en Movistar Arena, una ayuda para que consigas ese regalo perfecto para tu persona especial. La venta oficial de entradas para los conciertos de Luis Miguel es por sistemas Puntoticket.