"Hija no me retes": Raquel Argandoña publica foto de la niñez de Kel

La modelo cumple 28 años.

Raquel Argandoña está viviendo una jornada especial y no precisamente por el Día del Amor, ya que este jueves Kel Calderón está de cumpleaños.

La egresada de Derecho cumple 28 años y por esa razón la conductora de “Sin Límite” le dedicó un mensaje en las redes sociales, el cual está acompañad con una tierna foto de su niñez.

“Hija no me retes por mostrar esta foto, pero recuerdo cuando a esta edad me decías… ‘Ya verás mamita que lograré mis sueños’, y lo cumpliste. Feliz Cumpleaños”, comentó.

