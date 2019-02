"No soy un robot": Denise Rosenthal no da más y pide "piedad" a sus descontrolados fans

Durante este verano la cantante Denise Rosenthal no ha parado. Es que su gira “Encadená Tour” la tiene por todo Chile con conciertos y su arrastre es tal que en muchos lugares agota las entradas. Y, como es característico en ella, después de cada show se reúne con sus fans para tomarse fotos y que la saluden.

Pero este viernes por la noche provocó tal locura su presencia en la localidad de Penco, Región del Biobío, que llegó a pedir piedad a sus exigentes fans a través de Instagram.

En sus historias subió unos videos declarando lo siguiente: “Chiquilles, piedad, piedad, mírenme, mírenme, estoy toda mojada, acabo de bajarme del escenario, me tengo que secar, cuidarme, no me puedo llegar y sacar fotos al tiro, por favor, tengan piedad de mí”, comenzó.

“Yo no soy una máquina. Sí voy a salir, pero por favor déjenme respirar. Acabo de hacer un show de una hora, la gente no tiene empatía conmigo. Por favor, no soy un robot. Esta es mi confesión de hoy. Gracias”, dijo la cantante pop nacional.

De todas formas, Denise Rosenthal quiso explicar más la situación y mostró unos videos de descontrol durante su show lo que la llevo a escribir: “¿No es mejor quizás quedarse con el momento, la experiencia y cuidarnos entre nosotros para que así pueda alcanzar Denise para todos?”. Y de esa forma cerró el tema.

Anteriormente hizo una publicación en Instagram donde celebraba llegar al número 1 de tendencias en Youtube: “Estamos felices, 💞🙌🏽 Gracias por sus mensajes, por compartir, por dedicarla #SoñarseDeADos !!… El temita está #1 en tendencias en YouTube y en solo 1 día ya tiene medio millón de visitas 🤩 Además de entrar en los charts importantes y todas esas cosas que una puede alardear. Pero, por sobre todo, celebramos el amor; ese sano, constructivo y que busca crecer en conjunto, sin dolor, sin dependencia, sin ataduras. Solo decisiones diarias, cuidado, respeto y eterna reflexión mutua. Gracias mi compañero hermoso, te admiro, amo e intentaré cuidarnos con lo más profundo de mi corazón ❣ Gracias a todo el equipo que nos ayudo a hacer todo esto posible @marceloaldunate@guillescherping @umusicchile@martinpalmafoto @huesovaldivia (Ya estamos por tocar aquí en Penco 😍)”, había escrito.