Vesta Lugg y Kel Calderón confirman ruptura de amistad y no prevén reconciliación

Así como ha circulado la información, Kel Calderón y Vesta Lugg, desde finales de año, habrían terminado su relación de amistad.

Al tratar de investigar las razones, la cantante, radicada en Estados Unidos, Vesta Lugg, dejó entrever que la amistad se había terminado hace más tiempo del que se tiene conocimiento.

“Sí (estamos distanciadas), pero llegaron como 2 años tarde a la noticia (…) Está todo bien (…) Somos mujeres súper maduras“, expresó la modelo para el programa Intrusos de La Red.

Las declaraciones que faltaban, por consiguiente, eran las de la hija de Raquel Argandoña, quien recientemente le quitó importancia al tema, atribuyéndolo a la “naturaleza” de la vida.

“Vesta se fue a vivir afuera no más. Las cosas no tienen por qué ser forzadas. Se dan o no se dan. Las amistades mutan, no hay odio ni nada“, fueron parte de las declaraciones que esgrimió Kel, de acuerdo al diario Las Últimas Noticias, dejando ver pocas intenciones de una posible reconciliación.