“Soy Libre”: Daniella Chávez publica osada foto para defenderse de sus detractores

Cansada de los cuestionamientos que recibe por sus vestuarios, Daniella Chávez publicó en Instagram una foto con un mensaje para sus detractores.

“Tengo derecho a elegir libremente mi vestuario, mi imagen, mi ropa y mi estilo de vida, sin prohibiciones ni obligaciones. Soy Mujer, Soy Libre, RESPETAME!(sic)”, escribió.

En esa misma línea, la modelo indicó que “Tengo el derecho a trabajar con mi imagen, me mato día a día en el Gym para tener el cuerpo que me gusta y elegí, el cuerpo que me hace sentir bien.. Por que eso me quita derecho como mujer ? Por que debo perder trabajo ? Por que debo sentir miradas de desprecio de otras mujeres? RESPETO! (sic)”.