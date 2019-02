Exchica reality Perla Ilich denunció grave episodio de discriminación: "me dijo gitana de mier.."

Perla Ilich logró gran popularidad a través del docureality de canal 13 “Perla, tan real como tú”, en donde exponía su vida como gitana durante el año 2014.

Desde aquel año, poco y nada se supo sobre su vida, pues decidió alejarse de las pantallas y dedicarse a cuidar a sus dos hijos.

No obstante, convertirse en “la gitana más famosa de Chile” le llevó a sumar una gran cantidad de seguidores en Instagram, donde usualmente comparte momentos de su vida y fotografías de sus hijos.

Pero una de sus últimas publicaciones rompió el esquema tradicional que llevaba, pues realizó una fuerte denuncia, en la cual acusa discriminación.

“Estoy viviendo discriminación en una propiedad en la que todavía no estoy viviendo, y la que estoy construyendo sola. Una vieja que vino a decirme que soy una gitana de mierda, que ella no quiere a una gitana viviendo a las espaldas de su casa”, comentó en la publicación.

“Eso nadie lo toma en cuenta. ¿Por qué todavía tenemos la discriminación en nuestro país? No a la discriminación a un gitano que no ha venido a molestar a nadie, sólo a vivir tranquilo en su casa con sus hijos. Meten a todos en un mismo saco. Muchas veces la violencia no la ejerce sólo el que te viene a pegar, sino el que viene a insultarte delante de tus hijos“, continuó.

En otra publicación explicó además que el hijo de la persona que la agredió la llamó para decirle que mandaría a alguien de la municipalidad para ver si tenía permiso y, a las 2 horas, llegaron trabajadores de la municipalidad a la casa.

“Esto no tiene nombre, además de toda la discriminación, corrupción. A la persona que vino no la puedo juzgar porque me habló amablemente y me citó para el día lunes, él cumple su trabajo, pero detrás de esto ¿qué hay? Más discriminación ¡Basta gente mala! Yo puedo tener la peor ortografía del mundo y no terminar mis estudios, pero soy humilde y tengo educación y valores”